В Челябинской области адвоката подозревают в хищении денег у клиентки

В Челябинской области адвоката подозревают в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в январе текущего года в Нязепетровске адвокат ввел в заблуждение своего клиента относительно наличия у него реальной возможности повлиять на решения сотрудников прокуратуры по обжалованию приговора суда в отношении последнего. Для этого он изготовил поддельный документ, подтверждающий намерение сотрудника прокуратуры обжаловать приговор и назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. С этим документом он ознакомил доверителя.

После этого адвокат сообщил подзащитной, что у него есть реальная возможность договориться с сотрудником прокуратуры, чтобы он отказался от обжалования приговора. Для этого адвокат должен передать сотруднику 65 тыс. рублей. Осужденная согласилась.

В результате подозреваемый похитил деньги.