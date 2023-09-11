11 Сентября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Администрация Североуральска выплатит подростку 30 тысяч за нападение собаки

Администрация Североуральска выплатит компенсацию 14-летней девушке, пострадавшей от нападения стаи собак. Оказалось, что подросток не единственная, кто пострадал от бездомных четвероногих.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, вечером 21 марта школьница возвращалась домой. На улице Маяковского ее вдруг окружила стая бездомных собак. Одна из них кинулась на девушку и укусила за ногу. При этом сама девушка не провоцировала животных. В результате укуса подросток испытал сильный испуг и боль, в медицинском учреждении ей поставлен диагноз - укушенная рана верхней трети левого бедра.

Проверка показала, что горадминистрация уже заключила контракт на отлов собак с ООО "Стройтрест", однако пострадавших от бездомных животных меньше не стало: только за 2023 году в ГАУЗ Свердловской области "Североуральская центральная городская больница" зарегистрировано 37 граждан, обратившиеся за помощью с укусами. В прошлом году с аналогичными жалобами обратилось 33 местных жителя.

"Проверка выявила факты ненадлежащего и формального исполнения администрацией Североуральского городского округа возложенных полномочий по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. В этой связи прокуратура в Североуральский городской суд направила исковое заявление к администрации Североуральского городского округа о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка", - сообщили в прокуратуре.

Суд постановил выплатить школьнице компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, судом в адрес администрации Североуральского городского округа вынесено частное определение.

Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

Теги: собака, нападение, компенсация, подросток, мэрия, администрация, Североуральск


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