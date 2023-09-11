11 Сентября 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Telegram/Mash

Трамп вряд ли изменит внешнюю политику США, если снова придет к власти - Кремль

В Кремле не стали бы ждать изменений внешнеполитического курса США в случае, если президентом Америки в 2024 году снова станет Дональд Трамп, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что готов в самые короткие сроки прекратить российско-украинский конфликт путем переговоров с Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что Путин начал СВО из-за победы Джо Байдена в 2021 году.

"Они [выборы] были фальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы", - убежден Трамп.

При этом ряд стратегических договоров между Россией и США были поставлены на паузу именно в период президентства Трампа, а Байден, придя к власти, вернул их к действию. Также при Трампе обострилась ситуация вокруг Сирии и ряда других точек пересечения российских и американских интересов.

Теги: дональд трамп, кремль, сша, выборы президента


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