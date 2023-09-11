11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ректор УрГЮУ Бублик назначен на новый срок полномочий

Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик назначен на новый срок полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЮУ, профессор Бублик переназначен на должность ректора приказом Минобрнауки России. Он будет занимать этот пост еще пять лет – с 12 сентября 2023 года по 11 сентября 2028 года.

Владимир Бублик в 2007 году был избран на должность ректора УрГЮА (ныне – УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева). Он является членом Совета ректоров вузов Свердловской области.

Кроме этого, Бублик является председателем Свердловского отделения Ассоциации юристов России.

Владимир Бублик(2019)|Фото: Накануне.RU

Теги: УрГЮУ, Бублик, назначение, ректор


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