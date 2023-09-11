Ректор УрГЮУ Бублик назначен на новый срок полномочий

Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик назначен на новый срок полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЮУ, профессор Бублик переназначен на должность ректора приказом Минобрнауки России. Он будет занимать этот пост еще пять лет – с 12 сентября 2023 года по 11 сентября 2028 года.

Владимир Бублик в 2007 году был избран на должность ректора УрГЮА (ныне – УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева). Он является членом Совета ректоров вузов Свердловской области.

Кроме этого, Бублик является председателем Свердловского отделения Ассоциации юристов России.