СК: Признаков отравления у умершей после поедания арбуза москвички не обнаружено

Признаков отравления у умершей после употребления арбуза москвички не обнаружено, сообщает столичное управление СК.

"По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Причиной смерти является острая сердечная недостаточность, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина скончалась после употребления арбуза. Как выяснилось, погибшая страдала хроническими заболеваниями. Арбуз ели также члены ее семьи, однако у них никаких жалоб не было.