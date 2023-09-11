11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

УЗГА поставит около 100 "Байкалов" для Дальнего Востока

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписал соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и Авиакомпанией "Аврора" (входит в Единую дальневосточную компанию) на поставку 95 самолетов "Байкал". Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Производство и поставка новых легкомоторных самолетов запланированы на 2026-2030 годы. После лизинговая компания передаст их в финансовую аренду Единой дальневосточной авиакомпании для пассажирских и транспортных перевозок, а также выполнения работ по авиалесохране и санавиации.

"Новые легкие универсальные самолеты ЛМС "Байкал" заменят морально устаревшие Ан-2, которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. "Байкалы" обеспечат принципиально новый уровень комфорта и безопасности для пассажиров, а также лучшую экономику перевозок. Поставка ГТЛК позволит расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть, повысить качество авиационных услуг и нарастить пассажиропоток", — заявил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

По словам гендиректора УЗГА Сергея Федорова, серийное производство ЛМС-901 "Байкал" будет организовано в Екатеринбурге и в Комсомольске-на-Амуре.

Теги: Байкал, УЗГА, Дальний Восток


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