11 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Депутат Николаев заявил, что по проблеме абортов обсуждаются лишь частности

Все дискуссии вокруг абортов только отдаляют решение этой проблемы. Так считает депутат Госдумы Николай Николаев, который прокомментировал позицию председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, что надо поддерживать женщин, а не запрещать аборты в частных клиниках.

Идея запретить аборты в частных клиниках, чтобы совершать их только в государственных, - это увод в сторону и обсуждение того, как их совершать, а не того, делать их или нет. То есть лишение жизни нового человека вообще не рассматривается. Вторая ошибка - это подмена этического выбора мнением медицинского сообщества.

"Я не понимаю, почему медицинское сообщество должно решать за нас, что допустимо, а что - нет, что хорошо, а что - плохо. При этом никто никакую ответственность за принятые решения не несет", - написал Николаев.

Как сообщалось, 55% россиян выступают против планов государства ограничить продажу препаратов для медикаментозных абортов.

Официально число абортов в России снижается. Но в июне вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что за последние четыре года количество абортов в госучреждениях снизилось более чем на 27%, а в частных клиниках за этот же период выросло на 16%. Ранее она сказала, что реальное количество абортов минимум в три раза больше официальных данных.

Теги: аборт


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