11 Сентября 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области после конфликта в ночном клубе три человека получили ранения

В Миассе в Челябинской области три человека попали в больницу из-за конфликта в ночном клубе.

Инцидент произошел на улице Свердлова. Происшествию предшествовал конфликт в одном из ночных клубов. По предварительным данным, подозреваемые стреляли в трех мужчин. Пострадавших госпитализировали в больницу с травмами ног.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что пострадали ее родственники в возрасте 20, 28 и 73 лет и описала предполагаемый автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ установили разыскиваемую машину, а также и тех, кто передвигался на ней. Злоумышленников задержали. В полицию доставили четверых мужчин в возрасте от 20 до 22 лет. У них было изъято оружие, которое использовалось во время совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Теги: стрельбюа, конфликт, оружие, ночной клуб,


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