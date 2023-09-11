11 Сентября 2023
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Фото: paris2024.org / Оргкомитет Олимпиады-2024

В Кремле не против участия россиян в Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов

В Кремле считают, что российские спортсмены должны воспользоваться возможностями и поучаствовать в Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных атлетов. Эта позиция не совпадает с той, которую проводит Олимпийский комитет России (ОКР), заявляющий, что российским спортсменам выкручивают руки и заставляют чуть ли не предать страну.

"Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом. Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведется. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы хорошо движемся по пути популяризации спорта как такового, и это здорово, здоровый образ жизни, вовлеченность населения в спорт растет. Но спорт высших достижений - это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно", - сказал Песков.

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что в Олимпиаде смогут принять участие россияне и белорусы, выступающие в индивидуальных видах спорта и не имеющие отношения к силовым структурам (например, обществам "Динамо" и ЦСКА). Также их проверят на отсутствие высказываний в поддержку СВО.

Теги: россияне, олимпиада, нейтральные атлеты, дмитрий песков


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