Пермское УФАС проверит обоснованность роста цен на бензин

Пермское УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Соответствующее поручение отдал центральный аппарат антимонопольной службы. Ведомство проверит экономическую обоснованность стоимости топлива и другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Также будет проанализирована цепочка формирования цен от закупки топлива на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Цены на бензин в регионе растут уже 21 неделю подряд.