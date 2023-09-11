Кремль подтвердил: к Путину едет Ким Чен Ын

В Кремле подтвердили информацию о планирующейся встрече президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что по приглашению Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом.

Напомним, Путин 11-12 сентября будет во Владивостоке, где примет участие в Восточном экономическом форуме. О том, что переговоры двух лидеров могут состояться во Владивостоке в сентябре, писала газета New York Times. По данным издания, планируется, что главы государств обсудят поставки военных вооружений.