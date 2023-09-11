11 Сентября 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Чиновникам Свердловской области поднимут зарплату в 1,109 раза

Начиная с 1 октября размер оклада госслужащих Свердловской области будет увеличен в 1,109 раза. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйваев.

"Постановляю увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", - говорится в документе.

В департаменте информполитки региона добавляют, что индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы проводится ежегодно, а средства на это закладываются еще при планировании бюджета на следующий год.

Теги: чиновник, зарплата


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