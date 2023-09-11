Специалисты службы занятости Владимирской области эффективно помогают найти работу гражданам с инвалидностью

При обращении за каждым посетителем данной категории закрепляется карьерный консультант, прошедший специальную переподготовку и владеющий методиками взаимодействия, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

В рамках оказания госуслуги по содействию занятости гражданам с инвалидностью оказывается комплексная поддержка на всех этапах трудоустройства – от подбора вакансии с учётом нарушенных функций организма и прохождения собеседования до адаптации на рабочем месте. При необходимости карьерный консультант направит на переобучение, предоставит услуги сурдопереводчика.

Особенно помощь в трудоустройстве нужна тем, кто по тем или иным причинам впервые стал инвалидом. С этой целью служба занятости населения совместно с областной общественной организацией инвалидов реализует проект «Жизнь продолжается».

Исходя из конкретной жизненной ситуации с каждым участником проекта работают карьерный консультант службы занятости, психологи, юристы и социальные работники, а также проводятся индивидуальные и групповые тренинги, направленные на скорейшую социализацию и возвращение к труду. Например, во Владимире и Гусь-Хрустальном для безработных с особенностями здоровья сотрудники Центра занятости населения Владимирской области организовали профессиональное тестирование, помогли выбрать новую сферу деятельности и рассказали о том, как преодолевать трудности при приёме на работу.

«С начала года в наше ведомство обратилось более 660 безработных, имеющих ограниченные возможности здоровья. Их уровень трудоустройства составил 67 процентов, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сообщил министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.

Напомним, что в регионе в рамках нацпроекта «Демография» продолжается комплексная модернизация службы занятости населения: филиалы Центра занятости населения Владимирской области переходят на единые стандарты оказания услуг в зависимости от жизненной ситуации соискателя и бизнес-ситуации работодателя. Проводится переобучение специалистов центров занятости, подготовка карьерных и кадровых консультантов. Кроме того, обновляется инфраструктура самих центров занятости.