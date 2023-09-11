Зеленский заявил об отсутствии у контрнаступления "хеппи энда"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что контрнаступление ВСУ даже в случае дальнейших успехов не будет иметь "хеппи энда" для Киева, поскольку вооруженные силы уже потеряли на поле боя очень много человек.

Также Зеленский считает, что поставки западного вооружения не означают достижения скорых и внушительных результатов в конфликте.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Он не сообщил, с какого именно момента в оборонном ведомстве отсчитывают украинское контрнаступление.