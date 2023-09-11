11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Перми подростки угнали припаркованный автобус "Хендай", но не смогли уехать

В Перми подростки угнали припаркованный автобус "Хендай", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел ночью, на ул. Лякишева. 15-летний юноша предложил друзьям посидеть в маршрутке, двери которой оказались не заперты. Кроме того, водитель автобуса забыл ключи в замке зажигания. Обнаружив их, подросток 2007 года рождения предложил друзьям прокатиться по ночному городу.

Молодой человек смог тронуться с места, но на этом исчерпал свои способности в управлении машиной и наехал на бордюр. Езду по ночному мегаполису пришлось отменить, компания спешно ретировалась с места преступления. Однако избежать ответственности подросткам не удалось, так как их задержал наряд Росгвардии, патрулирующий микрорайон.

В отделе полиции № 4 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: автобус, Хендай, маршрутка, подростки


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