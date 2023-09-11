11 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Более 90 человек заболели корью в Нижегородской области

Вспышка кори зарегистрирована в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, зарегистрировано 93 случая заражения. Заболевшие не были привиты против кори.

Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово. В этом населенном пункте зафиксировано основное число заболевших. Отмечается, что там проживает цыганское население.

Специалисты определили круг контактных лиц, привито почти 400 человек.

Отметим, в России с начала года осложнилась ситуация по заболеваемости корью. В августе у трех сотрудников московского рынка "Садовод" выявили корь. В июле в Татарстане было зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей.

Корь очень заразна, болезнь делится на две фазы: в первой повышается температура, появляются симптомы респираторного заболевания, коньюктивит, на 2-5 день на слизистой оболочке рта образуются характерные для кори пятна, именно по ним диагноз можно поставить определенно точно. Во второй фазе появляется сыпь сначала на лице, а затем высыпания спускаются по шее на грудь, руки и ниже. Взрослые, даже те, кто не болел в детстве корью, менее чувствительны к заражению, но само заболевание может протекать у взрослых гораздо тяжелее, чем у детей.

Теги: корь, нижегородская область


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