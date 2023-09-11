11 Сентября 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: social-forum.ru

Делегация Югры на Форуме социальных инноваций представила опыт помощи участникам СВО и их семьям

В Гостином дворе Москвы состоялся V форум социальных инноваций регионов. В нем поучаствовала делегация Югры, в которую вошли, в частности, заместители губернатора Елена Шумакова, Всеволод Кольцов, а также руководители и специалисты профильных ведомств. Подробнее об участии представителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в столичном мероприятии читайте в нашем материале.

Форум состоялся 5-8 сентября. Организовали его Совет Федерации и правительство Москвы. В мероприятии поучаствовали парламентарии, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, социально ориентированных НКО, бизнеса, институтов развития и науки, представители волонтерского движения. Темами разговоров стали направление развития социальной сферы города и страны, вопросы глобальных тенденций в сохранении здорового общества, цифровой трансформации социальной сферы и повышения ее человекоцентричности, развития социальной инфраструктуры, современной модели рынка труда и курса институтов развития на поддержку социальной сферы.

В состав делегации Югры вошли 15 человек. Это, в частности, заместители губернатора Всеволод Кольцов и Елена Шумакова, директор окружного департамента социального развития Тереза Пономарева, директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов, исполняющая обязанности директор департамента физической культуры и спорта Софья Конух, а также сотрудники департаментов и организаций автономного округа.

В рамках стратегической сессии "Цифровая трансформация социальной сферы: сервисы и коммуникации" опыт использования информационных систем экспертной поддержки врачей медико-генетической консультации в Югре представил заместитель директора окружного департамента здравоохранения Максим Малхасьян. Во время дискуссии "Пять шагов к привычной жизни: поддержка участников специальной военной операции" об экосистеме сопровождения участников специальной военной операции, членов их семей в автономном округе рассказала директор департамента социального развития Тереза Пономарева.

"Порой те поручения, которые нам дает губернатор Наталья Комарова, кажутся марсианскими, невыполнимыми. Когда мы их выполняем, все получается классно. В округе действует единый документ. Собраны более 25 мер социальной поддержки участников специальной военной операции", - сказала Тереза Пономарева.

Тереза Пономарева на V форум социальных инноваций регионов(2023)|Фото: social-forum.ru

Доклад Терезы Пономаревой на V форум социальных инноваций регионов(2023)|Фото: social-forum.ru

Речь идет и о натуральном выражении, и о детском оздоровительном отдыхе, и о различных выплатах.

"Самое главное, что большинство мер поддержки предоставляются проактивно. Мы знаем про семью, в нужный момент идет выплата", - сказала Тереза Пономарева.

Если речь идет о выплате за ранение, нужно написать заявление, в течение рабочего дня деньги выплатят.

"Последнее решение, принятое правительством автономного округа, – предоставление сертификата на 2 млн руб., по которому военнослужащий, имеющий инвалидность и проблемы с передвижением, может купить автомобиль с ручным управлением. Мера поможет участнику СВО понять, что он нужен своей стране", - сказала Тереза Пономарева.

В своем telegram-канале Пономарева уточнила, что во время участия в форуме она посетила Симуляционный центр Научно-практического геронтопсихиатрического центра.

"Будем сотрудничать с коллегами из Москвы", - написала Тереза Пономарева.

Доклад Терезы Пономаревой на V форум социальных инноваций регионов(2023)|Фото: social-forum.ru

Доклад Терезы Пономаревой на V форум социальных инноваций регионов(2023)|Фото: social-forum.ru

Итогом форума стали рекомендации, разработанные участниками для дальнейшего инновационного развития социальной сферы, достижения национальных целей и решения стратегических задач, распространения успешных моделей, проектов и управленческих решений в субъектах Российской Федерации, написала Тереза Пономарева.

Добавим, 10 сентября стало известно, что правительство Югры утвердило дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующие изменения будут внесены в действующее законодательство автономного округа. По решению губернатора Югры Натальи Комаровой участникам специальной военной операции и членам их семей в первоочередном порядке будут предоставляться земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Мера поддержки коснется вставших на учет в муниципальном образовании в порядке, установленном законом автономного округа о регулировании отдельных жилищных отношений.

В Югре утвержден единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% ежемесячно, стопроцентная компенсация оплаты за детский сад, бесплатное питание в школе; 100 тыс. руб. предоставляется семьям в случае поступления ребенка в вуз по программам бакалавриата и специалитета. Есть и другие меры поддержки.

Теги: СВО, форум социальных инноваций регионов, Югра, делегация


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