Из свердловского ГУ МВД ушел высокопоставленный силовик

Свердловский Главк МВД в торжественной обстановке проводил на заслуженный отдых руководителя подразделения собственной безопасности полковника полиции Валентина Зенкова.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, Зенков много лет посвятил борьбе с предателями интересов службы, а также защиты от клеветы и попыток дискредитировать честных представителей системы органов внутренних дел. В памятном мероприятии приняли участие лично начальник главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, его заместители Александр Воронежский и Сергей Ремезков, первые лица структурных подразделений Главка, личный состав УСБ и председатель совета ветеранов Владимир Ралдугин.

"В своем выступлении генерал Мешков отметил, что трудно расставаться с человеком, преданно служившим Отчизне более 30 лет. Это Офицер с большой буквы, чей богатейший опыт и оперативные наработки еще долго будут вспоминать в гарнизоне. Свой волевой характер он сформировал и закалил еще в детстве, когда с родителями-геологами жил на Крайнем Севере. Его главными чертами всегда были и остаются порядочность, честность, стремление помочь добрым людям и привлечь к ответственности тех, кто личные интересы поставил превыше государственных. За преданность выбранной профессии от имени руководства Главка генерал Мешков вручил Валентину Валентиновичу памятный подарок, а глава совета ветеранов Владимир Ралдугин – позолоченный кортик", - отметил полковник Горелых.

По его данным, сняв погоны, экс-глава УСБ не планирует мирно почивать на лаврах былых заслуг. В самое ближайшее время он продолжит трудиться в этой же оперативной сфере, но только в гражданском учреждении.

"Говорят, что незаменимых людей не бывает. Применительно к полковнику Зенкову с данной фразой согласиться сложно. С этим офицером уходит целая эпоха. Радует одно – он успел воспитать настоящую плеяду качественных специалистов своего сыскного дела, которые на деле продолжат все его начинания. Могу смело утверждать, что за время службы полковник Зенков избавил систему МВД от многих случайных и нечистых на руку сотрудников. В немногочисленные минуты отдыха он еще и находит время для своего любимого хобби – изготовления весьма трудных по сборке макетов бронетанкового вооружения, сделанных на основе разнокалиберных гильз. Те счастливчики, в их числе и я, кому он их подарил в знак уважения, будем всегда с душевной теплотой вспоминать Валентиныча. Пусть ему на новом месте работы сопутствует удача. Спасибо, брат, за совместную работу!", - пожелал Валерий Горелых.

Сам Зенков поблагодарил собравшихся в зале коллег и отметил, что даже если судьбу можно было бы повернуть назад, он прошел бы свой путь в органах внутренних дел снова. По данным Горелых, временно исполняющим обязанности начальника УСБ ГУ МВД по Свердловской области назначен подполковник полиции Сергей Токарев.