Жителей Челябинска задержали за кражу государственного флага

В Челябинске задержали 19-летнего и 16-летнего жителей за кражу государственного флага.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, 10 сентября в полицию поступило сообщение о хищении флага Российский Федерации с уличного столба, расположенного вдоль дороги по Комсомольскому проспекту. Свидетели рассказали, что двое молодых людей сняли флаг.

Одного из парней задержали в этот же вечер и доставили в отдел полиции. После этого был установлен второй нарушитель. Им оказался 16-летний житель.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают мотивы их проступка. Решается вопрос о возбуждении административного дела. Молодые люди в содеянном раскаялись и принесли извинения жителям города.