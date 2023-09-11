11 Сентября 2023
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Фото: пресс-бюро СВР России

У штаб-квартиры СВР появился памятник Дзержинскому

Около штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) появился памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. В церемонии открытия монумента поучаствовал директор Службы Сергей Нарышкин.
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"Дзержинский остался до конца верен своим идеалам добра и справедливости. Он мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости", - цитирует ТАСС Нарышкина.

Появившийся у штаб-квартиры СВР памятник – уменьшенная копия знаменитого памятника Дзержинскому, установленного на Лубянской площади Москвы в 1958 г.

"По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ рыцаря революции, созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Вучетичем", - сказал Нарышкин.

Феликс Дзержинский (1877-1926) – революционер, советский государственный и партийный деятель, основатель и первый руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Памятник Дзержинскому у штаб-квартиры СВР(2023)|Фото: пресс-бюро СВР России

Теги: Феликс Дзержинский, СВР, Серегй Нарышкин


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