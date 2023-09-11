В Прикамье отменили бесплатную вакцинацию от COVID-19

Министерство здравоохранения Пермского края больше не проводит покупку вакцины против COVID-19, сообщает "Новый компаньон".

Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом, которая могла бы послужить основанием для проведения бесплатных профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19, на территории Пермского края отсутствует, а обязательная вакцинация отдельных групп граждан отменена еще в июле 2022 года.

Таким образом, поставить прививку от ковида по ОМС в регионе больше не получится. Бесплатная кампания по вакцинации населения приостановлена.

В настоящий момент бесплатная вакцинация проводится только в Подмосковье, Чувашии, Бурятии, Курской, Воронежской и Брянской областях. Желающие привиться могут обратиться в частные клиники.

В Прикамье последние четыре недели наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. С 28 августа по 3 сентября количество заразившихся составило 123 человека.