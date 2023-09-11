11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Свердловской области ищут пропавшую автостопщицу из Бурятии

На Среднем Урале разыскивают 14-летнюю девушку из Бурятии. Она может путешествовать автостопом.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, разыскивается Вероника М. 2009 года рождения. По данным следствия, днем 23 августа 2023 года девушка возле кафе "Три медведя", расположенного в бурятском селе Еловка, остановила грузовой автомобиль, следовавший по трассе Р-258 "Байкал" в направлении Иркутска. Вероника села в кабину, после чего исчезла.

Сейчас отрабатывается версия, что несовершеннолетняя может находиться за пределами Бурятии. Так, в январе 2023 года эта девушка также пропадала из дома и впоследствии была обнаружена в Челябинской области.

Приметы пропавшей: рост 165 см, волосы русого цвета, телосложение нормальное, глаза голубые. На момент исчезновения была одета: клетчатая рубашка серо-белого цвета, черные штаны-парашюты, кроссовки черно-белого цвета. При себе имела: бело-черный топ, черную футболку с рисунком "Мияги", черные спортивные шорты, белые шорты, черные джинсы-клеш с рисунком "Смайлик", черную куртку-плащевку и два рюкзака черно-бежевого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить об этом по телефону следственного отдела по Прибайкальскому району СУ СКР по республике Бурятия: 8 (30144) 52-3-01. Также можно позвонить по линии 02.

Теги: Бурятия, девушка, розыск


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