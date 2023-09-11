30% российской элиты готовы на уступки Западу ради снятия санкций

Почти треть российских элит считают, что России нужно пойти на уступки Западу ради снятия санкций. Таковы результаты важного опроса ВЦИОМ совместно с "Росконгрессом".

Онлайн-опрос проводился среди пользователей Единого личного кабинета Фонда Росконгресс, принявших участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Поэтому его результаты в значительной степени отражают позицию российских элит.

В докладе отмечается, что есть мнение, что российской власти нужно стремиться к отмене санкций ценой уступок Западу. Эту идею поддержали 30% опрошенных. Не поддерживают 38%. Еще 32% не определись.

То, что западные санкции скорее вредны для России, считают 25%. Скорее полезны - 32%. Еще 38% - что есть и польза, и вред.

Такое же разделение - по вопросу, следует ли России активнее применять свои санкции против западных стран и компаний. 39% ответили, что следует, 38% - что нет.

А вот по другим вопросам мнение более определенные. Так, чуть более 50% отметили, что политика параллельного импорта оказала положительное влияние на экономику и на жизнь людей. Только 15% сказали, что отрицательное.

Еще более однозначное отношение к политике импортозамещения. 71% считают ее полезной для экономики. Правда, положительное влияние на качество жизни россиян отметили лишь 59%. При этом 77% ответили, что нужно активно налаживать внутреннее производство необходимых товаров, во вторую очередь изыскивая возможности для импорта. Прежде всего импортозамещение необходимо в информационных технологиях. Его назвали 59%.

Интересно, что только 39% считают, что нынешняя экономическая политика Правительства соответствует концепции суверенного развития России. 11% считают, что нет. А почти 50% не могут определиться. То есть результаты опроса показывают разделенность или неопределенность в элитах.

Экономист Михаил Хазин считает, что в реальности 80% элит настроены на замирение с Западом.