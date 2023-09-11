Песков: Россия со временем сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря об атаках украинских беспилотников, заявил, что с течением времени Россия будет готова полностью ликвидировать эту угрозу.

"Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заявил Песков в интервью РБК.

"Но главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего", - подчеркнул Песков.

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря. Однако после этого количество атак БПЛА на российские региона лишь увеличилось.