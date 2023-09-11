В Кремле считают, что "уехавшие" вернутся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что уехавшие из РФ рано или поздно вернутся, с учетом стабильности в российской экономике.

При этом Песков считает, что "для тех, кто стал врагами РФ, наверное, вряд ли найдется место в России", пишет РИА Новости.

Напомним, в начале 2023 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почетных званий, собственности, гражданства РФ.

"Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл – проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.