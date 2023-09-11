Завод Златоустовских металлоконструкций просят признать банкротом из-за долга в 132,5 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о признании ООО "Завод Златоустовских металлоконструкций" банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В суд с заявлением обратилась межрайонная инспекция ФНС №21 по Челябинской области. Она просит признать завод банкротом, ввести процедуру наблюдение и утвердить арбитражного управляющего.

Сумма исковых требований – 132,5 млн руб., в том числе 17,4 млн рублей – налог, 90,1 млн рублей – пени и штраф в размере 24,9 млн рублей.

Заседание по делу назначено на 12 октября.