У стадиона "Калининец" нашли 10 артиллерийских снарядов

Жительница Екатеринбурга обнаружила подозрительные предметы недалеко от стадиона "Калининец". Прогуливаясь по лесопарку, она наткнулась сразу на 10 артиллерийских снарядов.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", женщина сразу же позвонила в полицию, после чего на место выехали саперы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поспешил успокоить горожан. По его словам, снаряды являются учебными и не представляют угрозы для жизни грибников и ягодников. Несмотря на это, боеприпасы вывезли с общественной территории для дальнейшего уничтожения.