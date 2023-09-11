В Кремле считают, что Путин пользуется "абсолютной поддержкой" у россиян

Владимир Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, если Путин все же решит пойти на еще один президентский срок (такое право ему обеспечивает "обнуление" Конституции 2020 года), то "реальную конкуренцию ему составить никто не сможет". "Путин пользуется абсолютной поддержкой у россиян", - считает Песков.

Говоря о перспективах сохранения своей должности после президентских выборов, Песков указал, что "его работу определяет его руководитель".

Также Песков обозначил "смыслы предстоящей президентской кампании" (видимо, вне зависимости от того, кто будет кандидатом от действующей власти): внешняя повестка и развитие российского общества.