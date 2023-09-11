Путин прилетел во Владивосток

Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Как ожидается, президент России завтра примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

А сегодня у него запланированы визит на судостроительный завод "Звезда", осмотр стенда с итогами развития Дальневосточного федерального округа и совещание по вопросам развития дальневосточных городов.

Также Путин может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном – СМИ сообщают, что поезд с ним уже выехал и Пхеньяна в Россию. Переговоры могут состояться 13 сентября, но не в рамках ВЭФ.