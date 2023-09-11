В Москве снова произошло смертельное отравление арбузом

В Москве женщина скончалась после употребления арбуза, сообщает столичный главк СК РФ в Telegram-канале.

По предварительным данным, погибшая страдала хроническими заболеваниями.

Арбуз ели также члены ее семьи, однако у них никаких жалоб не было, уточняется в Telegram-канале московской прокуратуры.

Следователи опрашивают родственников умершей, устанавливается место приобретения арбуза, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Mash пишет, что арбуз, после которого скончалась москвичка, купили в магазине "Фруктовый рай" около метро "Спортивная". Там проходят обыски, у продавцов проверяют документы, товар забирают на экспертизу.

Ранее Люблинский суд Москвы проговорил к пяти годам колонии дезинсектора Антона Котова, из-за которого два года назад насмерть отравились арбузом бабушка и внучка. Кроме того, суд взыскал с Котова в общей сложности 6 миллионов рублей в пользу двух потерпевших.