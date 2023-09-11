11 Сентября 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Bet_Noire / iStock / Getty Images

Fox News: G20 больше не осуждает Россию

G20 больше не осуждает СВО, которую ведет Россия. Как пишет Fox News, это успех России и неудача Запада.

Издание отмечает, что лидеры стран "двадцатки" признали "человеческие страдания и другие негативные последствия конфликта на Украине", однако декларация не содержала никакого осуждения в адрес России, лишь ссылаясь на общие положение типа "все страны должны воздерживаться от угрозы и применения силы для приобретения территорий, направленных против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства".

В совместной декларации подчеркнуто, что цель форума — ведение дискуссий по экономическим вопросам, а не решение проблем безопасности, хотя они и могут иметь последствия для глобальной экономики.

Такое мягкое заявление разительно отличается от коммюнике G20, которое было принято на прошлогоднем саммите в Индонезии. Тогда двадцатка "самым решительным образом осуждала действия Российской Федерации в отношении Украины" и требовала полного и безусловного вывода войск. После этого говорилось о страданиях, вреде для мировой экономики и т.п. То есть в нынешней декларации исчезло осуждение России.

Теги: G20, декларация


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