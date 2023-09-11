В избиркоме назвали явку на выборах в Екатеринбурге в 20,6% "достойным результатом"

В избирательной комиссии и партии "Единая Россия" попробовали объяснить крайне низкую явку на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.

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Напомним, сегодня в Екатеринбурге подвели предварительные итоги выборов в гордуму. Больше всего голосов набрала "ЕР". При этом итоговая явка на выборах депутатов Екатеринбургской думы составила всего 20,6% – и это один из самых низких показателей за всю историю городских выборов.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице глава Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин, причина в том, что выборы были муниципальными, что повлияло на активность избирателей.

"На федеральных выборах подключаются федеральные СМИ. На муниципальных выборах активность горожан зависит от активности самих участников выборной кампании. Насколько они, так сказать, проходят "от двери к двери", проводят встречи во дворах, насколько активно распространяют свою агитационную продукцию", - отметил Антошин.

По его словам, на этот раз была "неплохая явка".

"Свыше 20% – это вполне достойный результат. Явку можно считать отражающей интерес именно к муниципальным выборам", - добавил глава районного избиркома.

А руководитель регионального исполкома Свердловского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Жуков считает, что в крупных городах агитация кандидатов менее заметна, чем в небольших муниципалитетах.

"Думаю, с такой явкой выборы можно уверенно признать состоявшимися", - заявил "единоросс".

Как сообщало Накануне.RU, также на Среднем Урале мэр, выдвинутый от "Единой России", проиграл выборы водителю пожарной машины.