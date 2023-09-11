В Воронежской области выдвинулись восемь кандидатов Вахтиных, но победил самовыдвиженец Черных

В Семилукском муниципальном районе Воронежской области, где выдвигались восемь кандидатов по фамилии Вахтин, в итоге победил самовыдвиженец Александр Черных.

Ситуацией в этом районе незадолго до выборов возмущалась председатель ЦИК Элла Памфилова. Она называет выдвижение однофамильцев "грязной игрой", при этом констатирует, что по закону это не запрещено.

"Оригинальный" Вахтин выдвигался от партии "Родина", тогда была подана жалоба от этой партии в Центризбирком. Вероятно, технология использовалась для размывания голосов Владимира Вахтина, в котором конкуренты видели сильного соперника.