ЛДПР объявил о трех мандатах после выборов в гордуму Екатеринбурга

ЛДПР подсчитала собственные шансы после выборов депутатов в гордуму Екатеринбурга. После публикации итогов голосования в партии заявили, что их ожидает получение сразу трех мандатов.

"По нашим подсчетам и на основании сайта ЦИК РФ, полученных голосов вполне достаточно для получения двух мандатов по единому избирательному округу. Это отражение поддержки наших избирателей и итоги труда всего регионального отделения. Свердловское региональное отделение ЛДПР провело достойную избирательную кампанию и выражает искренние слова благодарности своим избирателям, которые отдали свой голос за ЛДПР", - сообщает пресс-служба партии.

Там также добавили, что в одномандатном избирательном округе № 20 убедительную победу одержал кандидат от ЛДПР Дмитрий Николаев. Итого, сразу три депутата ЛДПР займут места в гордуме Екатеринбурга. Всего же партия заполучила 33 тыс. 651 голос (14,60% от избирателей), заняв второе место сразу после "Единой России".