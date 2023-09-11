"Аэрофлот" "снова" заключил с "Ростехом" контракт на поставку "Суперджетов" и МС-21

"Аэрофлот" снова подписал документы на поставку "Суперджетов" и МС-21 с государственной корпорацией "Ростех".

В прошлом году на Восточном экономическом форуме компании заключили соглашение о намерениях: "Ростех" намеревался поставить группе 210 самолетов МС-21, а также "Суперджеты" и Ту-214 в период с 2023 по 2030 год.

Сегодня "Аэрофлот" на том же форуме подписал "твердый контракт" на поставку МС-21 и "Суперджетов".

При этом ни "импортозамещенный" "Суперджет", ни МС-21 с российским двигателем по-прежнему не сертифицированы и не поставлены в серийное производство, поставки модифицированных Ту-214 намечаются на 202402025 гг. Тем не менее, ощущение от новостных лент, что россияне вот-вот пересядут на российские самолеты, создается. Правда, оно создается уже последние лет десять.

Какие же условия предусматривает твердый контракт, подписанный сегодня?

Сторонами выступили "Аэрофлот" и "дочка" "Ростеха" – лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". По договору группа получит 52 самолета, включая шесть МС-21-310 для "Аэрофлота", а также 12 воздушных судов MC-21-310 и 34 лайнеров SJ-100 для "России" (входит в группу).

Глава "Ростеха" Чемезов заявил, что "Аэфролот" получит именно "импортозамещенные" версии, то есть те, которые еще не имеют сертификатов.

Интересно, что "Ростех" упоминает о подписании документов на поставку самолетов при каждом удобном и не удобном случае. Например, в феврале 2023 года на сайте госкорпорации появилась новость: "Ростех подписал контракты на производство 71 пассажирского самолета и 107 вертолетов". Далее сообщалось, что "дочки" "Ростеха" "подписали контракты на поставку самолетов". И еще абзацем ниже: "распоряжения, которыми утверждаются паспорта инвестпроектов по обновлению парка воздушных судов, подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин". То есть ни о каких новых контрактах в сообщении госкорпорации не идет – просто в правительстве утвердили "инвестпаспорта".

В сообщении "Ростеха" не говорится ни о финансовой стороне вопроса, ни о конкретных сроках поставок (упоминается только крайне расплывчатая цифра из того самого инвестпаспорта – "Проект подразумевает передачу авиаперевозчикам первых 63 новых МС-21-310, SJ-100 и Ту-214, планируемых к поставке в период до 2025 года"). Отдельно отметим, что в сегодняшнем "твердом контракте" не идет речи о Ту-214.