"Единая Россия" получит около 80% мест в новых регионах

По итогам вчерашних выборов партия "Единая Россия" получила 74 места в Народном Совете ДНР из 90. Об этом заявил председатель избиркома республики, который утвердил итоги выборов, Владимир Высоцкий.

КПРФ и ЛДПР получили по шесть мест, а "Новые люди" - четыре. Партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду!" набрала всего 3,27% и в местный парламент не попала. "Единая Россия" получила 78,03% голосов, КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, "Новые люди" — 5,14%.

Ранее в парламенте ДНР было 100 мест, но, согласно новой конституции, их число сократилось до 90.

Подобные результаты и в ЛНР. Там в Народном Совете "Единая Россия" получила 39 мандатов из 50, ЛДПР - пять, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два. "Новые люди" в ЛНР не прошли в парламент.

В Запорожской области из 40 мест "Единая Россия" получит 34 места, а КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по 2.

В Херсонской области "Единая Россия" получила 28 мандатов из 36, КПРФ - 4, ЛДПР - 3, "Справедливая Россия" - 1.