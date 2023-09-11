11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

На Урале мэр-"единоросс" проиграл выборы водителю пожарной машины

На Среднем Урале мэр-кандидат от партии "Единая Россия" проиграл кандидату-самовыдвиженцу. Победитель работает простым шофером.

Выборы состоялись в минувшие выходные. Как сообщается на сайте избирательной комиссии Свердловской области, победу на выборах главы Восточного сельского поселения одержал Петр Леонтьев – в общей сложности он набрал 229 голосов избирателей. Самовыдвиженец Леонтьев опередил кандидата от "Единой России" Николая Журского – за того отдали свои голоса 205 человек.

Стоит отметить, что Журский был действующим главой поселения. Что касается Леонтьева, согласно опубликованной на сайте областного избиркома информации, он работает водителем пожарной машины.

Ситуацию на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге прокомментировал глава регионального исполкома Свердловского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Жуков.

"Подтверждаем, что кандидат от "Единой России" на должность главы сельского поселения проиграл незначительное количество голосов. Будем смотреть, в чем там были недоработки. Но по результатам выборов в думу сельского поселения у нас 70% мандатов", - заявил "единоросс".

Напомним, также сегодня в Екатеринбурге подвели предварительные итоги выборов в городскую думу.

Теги: выборы, поселение, глава, Единая Россия


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