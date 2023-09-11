YTN: Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын 11 сентября отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию, где должна состояться встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

Правительственный источник заявил, что северокорейский лидер на поезде направляется к границе.

Ожидается, что встреча с Путиным состоится 13 сентября.

Ранее несколько источников сообщили "Интерфаксу", что лидера КНДР ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни.

Путин 11-12 сентября будет во Владивостоке, где примет участие в Восточном экономическом форуме.

О том, что переговоры двух лидеров могут состояться во Владивостоке в сентябре,писала газета New York Times. По данным издания, планируется, что главы государств обсудят поставки военных вооружений.