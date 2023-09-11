11 Сентября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец, пострадавший при взрыве газа на Циолковского, скончался

Житель Екатеринбурга, пострадавший от взрыва в собственной квартире на Циолковского, 32, скончался. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Напомним, взрыв прогремел 6 сентября в квартире на верхнем этаже 12-этажного дома. Сообщалось, что произошла разгерметизация газового баллона без последующего горения. По оперативной информации, несущие конструкции нарушены не были, повреждены только оконные блоки в самой квартире.

Изначально предполагалось, что в помещении не было людей, однако после там обнаружили мужчину с ожогами.

"Прибывшему на место происшествия наряду полиции пострадавший, находившийся в сознании, сообщил, что заправлял зажигалку в ванной комнате. Когда мужчина решил проверить ее работоспособность, произошел хлопок. 35-летний пострадавший с ожогами был госпитализирован медиками "скорой помощи" в медучреждение", - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

В СКР же добавили, что накануне от полученных повреждений мужчина скончался.

"По этому факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки", - сообщает пресс-служба СКР.

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия.

Теги: Екатеринбург, СКР, взрыв, Циолковского


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