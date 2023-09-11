В Челябинской области УФАС проверит цены на топливо

Если нарушения будут выявлены, ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

"Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю", - отметили в ведомстве.

В Челябинской области УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.



