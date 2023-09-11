Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77%

Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов избирателей. Предварительные данные голосования на сегодняшней пресс-конференции озвучил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Кандидат в губернаторы от КПРФ Иван Левченко набрал 7,93% голосов, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Владимир Пискайкин - 3,62%, кандидат от ЛДПР Денис Садовников - 8,26%". На выборах главы региона проголосовали 50,76% избирателей".

По словам Игоря Халина, окончательное решение об итогах выборов будет принято на ближайшем заседании избирательной комиссии.