Клишас потребовал зеркальных мер в ответ на запрет ЕС ввозить личные машины

Действия ЕС, который запретил россиянам ввозить на свою территорию автомобили и смартфоны, являются дискриминацией по паспорту, заявил сенатор Андрей Клишас.

"Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в РФ автомобилях. Это может расцениваться как запрещенный импорт, если машина попадает под таможенные коды из приложения XXI.

В ту же категорию могут попасть некоторые подсанкционные личные вещи: косметика, ноутбуки, фотокамеры, мобильные телефоны, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубная паста.