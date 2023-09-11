В Перми следователи проводят проверку издевательств спортсменов школы "Молот" над сверстником

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль скандал в пермской спортивной школе "Молот", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее в соцсетях появилось видео издевательств подростков - воспитанников хоккейной школы "Молот" над участником команды. Спортсмены толкали пострадавшего, оскорбляли, душили ногами. В комментариях под видео в соцсетях сообщили, что видеоролик был снят в мае. И тренер, узнав о случившемся, принял меры. Сейчас никакой травли нет. По факту публикации видео идет разбирательство.

Тем не менее, ситуацией заинтересовались в следственном комитете. СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка.

Глава следкома Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах произошедшего.