В Челябинске бывшую сотрудницу соцзащиты приговорили к штрафу за взятки за назначение пособий

В Челябинске бывшего ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособий Тракторозаводского управления социальной защиты населения приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей за мелкое взяточничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в период с июня 2022 года по февраль 2023 года получала взятки за беспрепятственный прием документов для получения пособий без фактического присутствия граждан при подаче заявления, проверки личности заявителя и наличия у него детей, а также за ускоренную проверку документов во внеочередном порядке и назначение пособия.

Размер взяток составлял от 500 руб. до 5 тыс. руб. Всего она получила 60 тыс. руб.