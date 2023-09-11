В Челябинской области проходят всероссийские соревнования среди энергетиков группы компаний "Россети"

Сегодня в Миассе (Челябинская область) начался первый Всероссийский чемпионат, объединяющий в себе соревнования профессионального мастерства работников блока реализации услуг филиалов и дочерних обществ ПАО "Россети" и открытый корпоративный чемпионат профмастерства группы компаний "Россети" "Молодые профессионалы" по стандартам Агентства развития профессий и навыков (АРПН) по компетенции "Интеллектуальные системы учета электроэнергии", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал".

На Южный Урал прибыли более 100 человек – участники, эксперты и судьи, представляющие 14 дочерних обществ компании "Россети" со всей страны. Участники вместе с бригадами компании "Россети Урал" будут выполнять задания по выявлению безучетного потребления электроэнергии.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов, министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, директор по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО "Россети" Дарья Борисова, генеральный директор ПАО "Россети Урал" Александр Пятигор.

Как отметил директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов, повышение эффективности работы специалистов по контролю передаваемой электроэнергии преследует важную цель для российской электросетевой отрасли – снижение потерь электроэнергии. "Качественный и достоверный учет позволяет минимизировать потери, сократить расходы сетевых компаний, а также обеспечивать более надежное электроснабжение потребителей. Хочу пожелать всем участникам продемонстрировать самые высокие компетенции и обменяться уникальным опытом, чтобы реализовать задачу по развитию интеллектуального учета в электросетевом комплексе, которая на сегодня является стратегической", - подчеркнул он.

От лица правительства Челябинской области участников соревнований поприветствовала министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц. "Для нас "Россети" - это прежде всего коллектив, обладающий профессиональными знаниями, опытом, традициями мастерства. Это позволяет вам быть самой надеждой и лучшей электросетевой компанией. А быть лучшими всегда - очень сложно. Это требует постоянной работы над собой, постоянного обучения и совершенствования. Уверена, что данное мероприятие даст еще один импульс к развитию ваших профессиональных навыков и позволит еще эффективнее выполнять задачи по надежному электроснабжению жителей нашей страны", - заявила она.

Генеральный директор ПАО "Россети Урал" Александр Пятигор подчеркнул, что участники в ходе соревнований смогут проявить все свои знания и умения, а также обменяться опытом с коллегами. "Проведение сразу двух чемпионатов профмастерства – это невероятно ответственно и почетно. Мы искренне рады приветствовать гостей и участников на уральской земле! Впереди вас ждут несколько соревновательных дней, когда вы сможете проявить все свои знания и умения. Вы также познакомитесь с коллегами из других дочерних компаний группы "Россети", обменяетесь опытом. Желаю всем удачи!", - обратился к собравшимся Александр Пятигор.

Соревнования проходят с 11 по 15 сентября на площадках горнолыжного комплекса "Солнечная долина", а также на территории Миасса.