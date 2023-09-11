Дальневосточную ипотеку предлагают расширить для всех сотрудников ОПК

Дальневосточную ипотеку под 2% предлагают расширить для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

Так, в ОПК сейчас 61% сотрудников старше 35 лет, которыми ограничивается возраст для получателей дальневосточной ипотеки. "Надо распространить на них [сотрудников ОПК] дальневосточную ипотеку без ограничений по возрасту и семейному положению", - сказал первый заместитель министра развития Дальнего Востока Гаджимагомед Гусейнов, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он также предложил увеличить лимит дальневосточной ипотеки с текущих 6 млн руб. до 9 млн руб. "С 2019 года лимит не менялся, а цены выросли. Сейчас на 6 млн руб. можно приобрести в среднем только 56 кв. метров жилья, тогда как раньше на них можно было купить до 96 кв. метров", - объяснил чиновник.

По словам Гусейнова, в 2022 году прирост по строительству жилья на Дальнем Востоке к 2021 году составил 14,5% (при среднероссийском показателе в 11%).

"80% всех ипотечных кредитов на Дальнем Востоке приходится на дальневосточную ипотеку", - сообщил Гусейнов.

Он отметил, что с 2020 года стоимость жилья в регионе начала повышаться из-за повышенного спроса и запаздывающих объемов предложения. Сейчас стоимость квадратного метра в регионе на 3,4% выше, чем в среднем по стране.