В Москве школьников 9 и 11 классов будут натаскивать на сдачу ОГЭ и ЕГЭ

Московский эксперимент по натаскиванию учеников 11 классов на сдачу ЕГЭ расширят на учеников 9 классов. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в московских школах прошел эксперимент. В старших классах ученики в течение длительного времени готовились к сдаче ЕГЭ. С 1 февраля в школах прекратили "прохождение программы", учащихся разбили на группы в соответствии с ЕГЭшными интересами и уровнем подготовки и ежедневно натаскивали по репетиторским технологиям. И результаты оказались "выдающимися", заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Он считает правильным всех детей, независимо от их материального положения, натаскивать на ЕГЭ, чтобы они тоже могли попасть в вуз.

По словам Раковой, эта идея понравилась 75% родителей, а инициатива не вызвала никаких нареканий, что очень удивительно для сферы образования. Ни одна школа, участвовавшая в эксперименте, из него не выходит.

"Этот проект заставил нас задуматься, что, наверное, нужно начинать раньше. Четыре месяца 11 класса - это здорово, но недостаточно. Поэтому с этого сентября мы реализуем новый проект уже в 9 классах, который пока будет ориентирован на тех ребят, которые испытывают трудности в обучении. С сентября мы предполагаем их обучение в отдельных потоковых группах по русскому языку и математике, чтобы набрать темпы и постараться максимально эффективно подготовиться к ОГЭ, - так, чтобы иметь возможность поступить в колледж или 10 класс", - рассказала Ракова.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга школьный учитель информатики Михаил Богданов пишет, что Москва в лице вице-мэра узаконила официальный отказ от единых рабочих программ и подтвердила, что отныне главное не изучать школьные предметы, а научиться сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

"Вполне логичный итог проекта с названием ЕГЭ/ОГЭ. Именно показатели сдачи экзамена (натаскивание на сдачу) стали целью системы образования. Официально", - считает Богданов.