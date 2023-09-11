Организатору подпольных карточных игр в екатеринбургской колонии добавили срок

В Екатеринбурге вынесен приговор за организацию и проведение азартных игр на территории исправительной колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, организатор с 2018 года отбывает срок по приговору Чкаловского районного суда Екатеринбурга. В июле 2022 года он решил проводить подпольные азартные игры в колонии, в которой находится. Мужчина подыскал помещение на территории ИК, изготовил игральные карты и фишки и определил размер максимально возможного проигрыша для игроков.

В итоге с июля 2022 по январь 2023 года он по ночам, в отсутствие сотрудников колонии, проводил в исправительном учреждении партии карточной игры. Победившим картежникам организатор выплачивал их выигрыши, а оставшуюся от проигравших сумму оставлял себе.

За это суд назначил мужчине 8 месяцев лишения свободы. По совокупности приговоров он проведет за решеткой еще 4 года и 3 месяца.