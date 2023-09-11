В Екатеринбурге подвели предварительные итоги выборов в гордуму

По предварительным итогам выборов в Екатеринбургскую городскую думу с огромным отрывом вперед вышла "Единая Россия". После обработки 100% протоколов выяснилось, что за партию отдана почти половина всех голосов.

Согласно информации на сайте ЦИК РФ, на бумажных выборах "Единая Россия" заполучила 96 тыс. 532 голоса, что составляет 41,87%. На втором месте ЛДПР с 33 тыс. 651 голосом и 14,60%. Тройку лидеров закрывает КПРФ с 28 тыс. 485 голосами и 12,36%.

На четвертом месте - "Справедливая Россия —За правду", набравшая 25 тыс. 677 голосов, заполучив 11,14% избирателей. Следующей идет партия "Яблоко" с 21 тыс.296 голосами, что составляет 9,24% от всех голосов. На последнем месте расположилась партия "Новые люди". На их счету 8,5% избирателей - 19 тыс. 591 человек.

Также были подведены итоги дистанционного электронного голосования, результаты которого значительно отличаются. "Единая Россия" также сохраняет первенство, заполучив 53,24% избирателей, собрав 33 тыс. 67 голосов. За ней следует ЛДПР - 15,66% и 9 тыс. 729 голосов. В этот раз также последнее место, но уже в тройке лидеров, занимает партия "Новые люди", собравшая 9,66% или 6 тыс. 1 голос.

За ними следуют "Справедливая Россия —За правду" - 7,87% (4 тыс. 891), КПРФ - 7,57% (4 тыс. 704), "Яблоко" - 5,99% (3 тыс. 718).