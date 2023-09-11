Baza: Напавший на ростовскую школу подросток кричал, что видит атакующих его "хохлов и поляков"

Подросток, напавший на школу в Ростовской области, ни с кем не конфликтовал. Но другие ученики считали его странным - с началом нового учебного года он почти перестал общаться со сверстниками, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, в учебное заведение парень вошел в маске "анонимуса". Он ранил ножом вахтершу, дедушку одной из первоклассниц и учительницу английского. Подростка задержали только на улице — в это время он кричал, что видит атакующих его "хохлов и поляков", сообщает Baza.

По информации канала, юноша живет с бабушкой, а его родители находятся в разводе. Но накануне он виделся с отцом — мужчина служит в армии. Недавно он получил ранение и приехал в отпуск домой.

Занятия в школе приостановлены. Как сообщил РИА Новости представитель районной администрации, следственные органы ведут необходимую работу.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что в 7.50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых.

Ранены трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. Сообщалось, что он якобы страдает психическим заболеванием.